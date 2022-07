Protest tegen stikstofmaatregelen in Enschede: ‘Stad mag boeren niet kapot laten gaan’

Midden in de nacht wordt er bij Twentse Monique in paniek aangebeld: ‘Help me, help me’. Overal is bloed

ENSCHEDE - Ze zijn nog niet zo lang in slaap als er keihard wordt aangebeld. Hard en lang. Twee keer. Monique en Henry zijn meteen klaarwakker. Ze horen een man roepen: ‘I have blood, I have blood’ - ik heb bloed. Als Henry de deur opent staat er een ontredderde man onder het bloed voor zijn neus. In het schijnsel van de lantaarns glinstert op straat een lang bloedspoor.

8 juli