Provincie dreigt met ingrijpen rond windmolens, bouw turbines komt in Twente niet van de grond

Uit de meest recente cijfers blijkt dat in Overijssel van de plannen voor windmolens nog maar 0,2 TWh gerealiseerd is. Op basis van plannen in de pijplijn, verwacht de provincie dat er in 2030 0,3 TWh aan windmolens is gerealiseerd. Maar het is de bedoeling dat Overijssel in 2030 bijna tien keer zo veel windenergie produceert, namelijk 2,0 TWh.