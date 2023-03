PvdA: inwoners zijn afhankelijk van de bus, gemeente moet iets doen om cao-onderhandelingen ‘los te wrikken’

Een groot aantal chauffeurs in het streekvervoer legt op actiedagen het werk neer. Dat betekent voor inwoners van Enschede dat het onzeker is of de stads- en streekbussen en de treinen van Blauwnet rijden. Dat is van tevoren niet bekend en afhankelijk van de chauffeur. Die willen zo een cao afdwingen met een leefbaar loon en minder werkdruk. Maar volgens de bonden zitten de onderhandelingen muurvast.

Hümmels hoorde donderdag bij de stakingsactie op het Stationsplein van chauffeurs dat hun werkdag aan elkaar hangt van even gauw achter het stuur wat eten, even snel koffie halen op de pauzeplek, even gauw naar toilet. Sommigen werken zestien uur op een dag en na negen uur vrij te zijn geweest zitten ze de volgende morgen heel vroeg al weer achter het stuur. De chauffeurs zien staken echt als de laatste strohalm.

Inwoners van Enschede de dupe

„Begrijpelijk”, zegt Yara Hümmels, „we zijn de laatste die daar voor gaan liggen, maar tegelijkertijd heeft het grote gevolgen voor de inwoners van de stad. Veel mensen zijn dagelijks afhankelijk van de bus.” De gemeente is geen partij in het streekvervoer, wat kan die dan doen? „Bijvoorbeeld de provincie te vragen zich in de onderhandelingen te mengen. Als opdrachtgever.”

Als je erover wilt gaan, kun je erover gaan, meent Hümmels. Daarom is de PvdA van mening dat het college van Enschede zich hard moet maken voor hervatting van de onderhandelingen. De fractie legt het maandagavond aan burgemeester en wethouders voor.

Op deze dagen wordt gestaakt in het regionale vervoer De nieuwe reeks stakingen begon op dinsdag 28 februari. Ook 2 maart werd gestaakt. Verder legt het personeel van het streekvervoer het werk neer op 6, 8, 10, 14, 15, 20, 22, 24, 29 en 30 maart en op en 3, 5 en 7 april 2023. In de tussenliggende dagen en het weekend wordt er niet gestaakt. De vakbonden hebben aangegeven dat ze blijven staken totdat er een akkoord is.