PVV Enschede wil controle van preken in moskeeën, andere fracties reageren verbolgen

ENSCHEDE - Opnieuw zorgt de PVV voor opschudding in de gemeenteraad. Deze keer met een motie over het preventief controleren van moskeeën, met oog op radicalisme.

De fracties stonden maandagavond na de aankondiging van PVV-fractieleider Jan-Willem Elferink in de rij bij de interruptiemicrofoon om hun gal en afschuw te spuwen.

‘Niet bij kerken’

Elferink wil dat het college boodschappen die in de Enschedese moskeeën worden gepredikt met hulp van een tolk op inhoud controleert en overgaat tot sluiting als boodschappen worden verkondigd die in strijd zijn met de wetgeving.

DENK-raadslid Enes Sariakçe wees de PVV’er op een website met vrijdagmiddaggebeden, vertaald vanuit het Arabisch. Henri de Roode (ChristenUnie) vroeg of Elferink ook andere gebedshuizen wil controleren. „Het is duidelijk dat we dat niet bij de kerk gaan doen”, was het antwoord. „Ik heb katholieken nog nooit met een bomgordel horen roepen dat er een aanslag gepleegd wordt.”

Radicalisme

Doel van de door andere fracties weggestemde motie is volgens de PVV een groei van radicale moslims. Maar hierover zijn geen cijfers bekend op Enschedese schaal. Toen Malkis Jajan (VVD) tijdens het debat Onno van Veldhuizen vroeg of er hier sprake van is, zei de burgemeester niet de plicht te voelen om te antwoorden. „Als ik ‘ja’ zeg, staat er een hele bevolkingsgroep in het daglicht. Ik weet niet of we dat wel willen.”