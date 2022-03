Qmusic The Party FOUT XXL komt naar Enschede tijdens Koningsnacht

ENSCHEDE - Vanwege coronamaatregelen kon het feest vorig jaar niet doorgaan, maar dit jaar is dat helemaal anders. Qmusic The Party FOUT XXL staat in de startblokken voor Koningsnacht. Veel mensen hebben hun kaartje van vorig jaar gewoon gehouden. „Dat zorgt voor extra motivatie”, aldus Rik van de Merwe van Absolutely Fresh.

Hoe komt een feest als dit tot stand?

„One of the Guys is medeorganisator van dit feest. Zij hebben vorige edities in Enschede georganiseerd. Dat was tijdens Koningsdag in de Expo in Enschede. Het is nu niet meer mogelijk om daar feesten te houden, dus moesten ze op zoek naar een andere locatie. Toen begon het idee voor Qmusic The Party FOUT XXL tijdens Koningsnacht een beetje vorm te krijgen.”

De locatie die nu gekozen is, is bij de UT. Waarom deze plek?

„We zien enorm veel potentie in het feest, zeker gezien de vorige edities. Deze waren allemaal erg snel uitverkocht. We waren aan het puzzelen om een nieuwe locatie te vinden. Uiteindelijk is deze locatie daaruit naar voren gekomen.”

Zijn jullie extra gemotiveerd om er iets moois van te maken nadat er zoveel is geannuleerd door corona?

„Dat zijn we zeker. We hebben erg lang stilgezeten, dus dat motiveert enorm. De tickets waren vorig jaar al in de verkoop en veel mensen die toen een kaartje gekocht hebben, hebben deze gehouden. Het werd toen natuurlijk geannuleerd door corona. Het feit dat zoveel mensen hun kaartje tóch gehouden hebben, zorgt uiteraard voor extra motivatie.”

Wie heeft welke rol bij de organisatie?

„Zoals gezegd is One of the Guys medeorganisator. Zij houden op meerdere plekken in het land festivals. Soms vragen ze daarbij hulp, in de vorm van partners. Wij zijn benaderd om hier ons steentje bij te dragen. In de buurt zijn wij een vrij bekende naam en we organiseren ook vaker feesten bij de universiteit. Qmusic is natuurlijk een groot merk en zij zijn ook verbonden aan dit feest. Daar hebben ze een bepaalde opvatting over hoe de uitstraling moet zijn. Ze zorgen er dan ook voor dat alles zo georganiseerd is dat het binnen de kaders van Qmusic past.”

Hoeveel medewerkers zijn er actief tijdens het feest?

„Het gaat om zo’n 300 mensen aan crew. Je moet dan denken aan mensen achter de bar, beveiliging, artiesten, techniek, EHBO en ga zo maar door.”

Waarom zijn de feesten tijdens Koningsdag zo ongekend populair?

„Ik denk dat er tijdens zo’n dag een ‘ons-gevoel’ heerst. Je ziet dat ook als er bijvoorbeeld een EK of WK is. Bovendien is er sprake van een grote feestbereidheid onder Nederlanders. Het is niet voor niets dat we in ons land zoveel festivals hebben.”