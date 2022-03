Raadsleden in Twente en de Achterhoek gaan meer verdienen: dit verdient een raadslid in jouw gemeente

Dit verdienen raadsleden:

- In gemeenten met een inwonersaantal onder de 40.000 inwoners gaan raadsleden 1081 euro per maand verdienen.

- In gemeenten met een inwoneraantal tussen de 40.000 en 60.000 inwoners gaan raadsleden iets meer dan 1.400 euro verdienen.

- In gemeenten met meer dan 60.000 inwoners, maar niet meer dan 100.000 inwoners krijgen de raadsleden een vergoeding van bijna 1.650 euro.

- In gemeenten met een inwoneraantal tussen de 100.000 en 150.000 inwoners verdienen raadsleden weer een slag meer: zo’n 1.870 euro.

- In gemeenten met een inwoneraantal tussen de 150.000 en 375.000 inwoners ligt het bedrag met zo’n 2.175 euro opnieuw hoger.

- De hoogste vergoeding is voor raadsleden in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam: zij krijgen een vaste vergoeding van zo’n 2.650 euro per maand.