Reacties aftreden topman Sanderink: ‘Hij is wel opgestapt, maar nog niet weg’

Pieter Omtzigt, die onlangs Kamervragen stelde over het gedrag van de Twentse topman: „We stellen niet snel vragen over individueel gedrag bestuurders, maar hier maakten we bewust een uitzondering vanwege de belangen. Een bestuurder - ook al is hij eigenaar - dient evenwichtig de belangen van alle stakeholders te behartigen. Het was zeer de vraag of hij dat kon en daarom was het zeer wel mogelijk dat er snel een enquête zou starten bij de OndernemingsKamer vanwege wanbestuur. Voor de rust, voor het behoud van werkgelegenheid is dit veruit het beste. Daarom is het goed dan Sanderink deze stap genomen heeft.”