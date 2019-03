Reacties op 1 aprilgrap overtuigen Zuivelhoeve: yoghurt met Licor 43 nu echt in de winkel

TWEKKELO - Nee, dit jaar is het echt geen grap drukt de woordvoerster op het hart. Het Twentse zuivelbedrijf De Zuivelhoeve gaat nu namelijk écht de samenwerking aan met Licor 43, om een yoghurt te ontwikkelen met de smaak van de Spaanse likeur. Wel in beperkte oplage.

Een jaar geleden werd het idee al de wereld in geholpen door De Zuivelhoeve. Maar tot teleurstelling van vele liefhebbers bleek de aankondiging van de Licor 43-yoghurt een 1 april-grap.



Precies een jaar later brengt Licor 43 het bericht naar buiten dat de yoghurt nu écht op de markt komt: ,,Dreams do come true. De limited edition yoghurt is vanaf 1 april 2019 een aantal weken te verkrijgen.”

,,Het wordt een oplage van 10.000 stuks”, vertelt Jeanne Kortenoever namens Licor 43, die samen met de Zuivelhoeve de Boer'n Yoghurt met de smaak van het razend populaire drankje in productie hebben genomen. ,,Daarna is het ook echt op. Het idee kwam van de Zuivelhoeve. Die hebben contact gezocht met Licor 43 nadat er vorig jaar zoveel positieve, maar ook teleurgestelde reacties op de grap kwamen. Dit is een ode aan al die mensen die vorig jaar baalden dat het een grap was.”

Almelo nam al voorschot

Want dat was het idee vorig jaar, een grap. Maar voor de Almelose vestiging van de Zuivelhoeve alsnog reden om het recept toen al te maken. De zuivelmakers mixten acht emmertjes yoghurt met Licor 43 en maakten daar een foto van.



Het gevolg was een een Facebook-bericht dat honderden likes kreeg en duizenden mensen bereikte. Maar daar bleef toen ook bij, de Licor 43-yoghurt kwam nooit in productie. Het Almelose probeersel is nu voor de Zuivelhoeve de directe aanleiding om het recept alsnog te maken.

Waarom weer april?