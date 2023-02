Rechtbank verklaart kledingsponsor van FC Twente failliet

Geen windmolens in Broekheur­ne, maar toch ineens een infoavond: alle vertrouwen is weg

De inwoners van de Broekheurne zijn het vertrouwen in de gemeente volledig kwijt. Hoewel de gemeente ze heeft verzekerd dat er geen windmolens in het buitengebied bij Enschede-Zuid komen, is er donderdag wel ineens een informatieavond over. De bewoners willen nu ook niet meer meewerken aan het geplande zonnepark.