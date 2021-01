Rechter: advocaat moet Sanderink onder controle houden

Update Marieke Nijhof uit Enschede is als eerste huisarts in Nederland gevacci­neerd

17:54 ENSCHEDE - Marieke Nijhof is vandaag in het MST in Enschede als eerste huisarts van Nederland gevaccineerd. De Twentse huisartsen worden vanaf vanavond (vrijdagavond) gevaccineerd met het Modernavaccin. Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zijn het de eerste dokters in Nederland die de inenting krijgen.