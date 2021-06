Rechter fluit Enschede terug: bijstand onterecht ingetrokken om waterverbruik

Joost zoekt het uit/video Geen grote schermen dit EK? Deze ‘thuiskijk­bun­kers’ in Twente hebben dé oplossing: ‘Zo kan het wél’

12 juni Grote schermen? Die zijn in Nederland verboden bij het EK voetbal en dus kijken we massaal thuis. Joost Zoekt het Uit op bezoek bij drie creatieve ‘thuiskijkbunkers’ in Twente. „Als we eruit liggen, is alles binnen een uur weg.”