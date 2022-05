Rechter oordeelt: 29 Overijsselse boerenbedrijven werken zonder juiste vergunning

UPDATEZWOLLE/ENSCHEDE - 29 Overijsselse boerenbedrijven werken sinds woensdag zonder de juiste vergunning. De Rechtbank Overijssel gaf organisatie Mobilisation for the Environment (MOB) gelijk met hun protest tegen de weigering van de provincie op te treden tegen de stikstofuitstoot van de bedrijven.

De provincie moet opnieuw kijken naar de stikstofbesluiten die ze nam voor 29 bedrijven. MOB en ook de Vereniging Leefmilieu hadden 32 zaken aangespannen over afgegeven natuurvergunningen, het beweiden en bemesten zonder natuurvergunningen en het niet optreden tegen zogenoemde PAS-melders. In slechts drie gevallen wees de rechtbank een verzoek om handhaving af.

Volgens de rechtbank gaf de provincie ten onrechte meerdere natuurvergunningen aan veehouders, voor het houden van vee in stallen. Het ging daarbij vooral om emissiearme stallen in de buurt van Natura2000-gebieden, met bijvoorbeeld luchtwassers. Maar de provincie had beter moeten onderzoeken of die emissiearme systemen inderdaad de stikstofuitstoot beperken.

Volgens de rechtbank bestaat er namelijk twijfel of die systemen ook werkelijk leiden tot de verwachte verlaging van de stikstofuitstoot. De provincie moet daarom nieuwe en beter onderbouwde besluiten nemen op de aanvragen van de veehouders voor een natuurvergunning.

In een aantal andere gevallen heeft de provincie veehouders toegestaan zonder vergunning hun vee te beweiden en hun land te bemesten. Overijssel vond dat dit kon, omdat het toch geen significant effect zou hebben op de nabijgelegen Natura2000-gebieden. Maar de rechter zegt nu dat de provincie dit niet voldoende heeft onderzocht. Dat moet Overijssel alsnog doen, zegt de bestuursrechter.

PAS-melders

Een laatste categorie van boeren die door de uitspraak van de rechtbank wordt getroffen, betreft de zogenoemde PAS-melders. Dat zijn boeren die, zo was eerder de opvatting, geen vergunning nodig zouden hebben voor bijvoorbeeld de uitbreiding van hun bedrijf, omdat het een beperkte toename van stikstofuitstoot zou veroorzaken. Door de uitspraak van de Raad van State uit 2019 werd die opvatting al van tafel geveegd.

Desondanks weigerde de provincie tegen de bedrijven op te treden. Onder andere omdat volgens de provincie de stikstofuitstoot van de veehouders verwaarloosbaar was en de ecologische effecten zeer klein zouden zijn. Maar ook dat besluit is volgens de bestuursrechter onvoldoende onderbouwd. „De provincie heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt wat de stikstoftoename is en niet voldoende in kaart gebracht wat de gevolgen van niet handhaven zijn voor de betrokken Natura 2000-gebieden”, aldus de rechter in zijn uitspraak.

Relevante feiten

De provincie moet daarom ook dit geval nieuwe besluiten nemen en daarbij alsnog zo scherp mogelijk vaststellen ‘wat de relevante feiten precies zijn en inzicht geven in wat de gevolgen van stikstofuitstoot op de beschermde natuurgebieden zijn’.

MOB en de Vereniging Leefmilieu vroegen de rechter ook in bredere zin iets te zeggen over de wijze waarop het Rijk de stikstofproblematiek aanpakt. Achtergrond daarvan is dat de door de overheid bedachte oplossingen keer op keer door de rechtbank onderuitgehaald worden. Maar daar waagt de bestuursrechter zich niet aan. Hij kijkt alleen juridisch naar de zaken en zegt alleen een controlerende taak te hebben, en geen bestuurlijke taak.