Rechter: pand in Hengelo waar coke en MDMA werd gevonden hoeft niet tijdelijk dicht

met stelling Enschede maakt harde keuze: gratis isolatie voor koophuizen, maar niet voor iedereen

ENSCHEDE - Een eigen huis dat gruwelijk tocht en geen geld om er wat aan te doen? De redding is onderweg: Enschede trekt 5,7 miljoen euro uit om spouwmuren of vloeren te isoleren in koopwoningen. Gratis en voor niks. Maar alleen op Twekkelerveld en in delen van de zuidwijken.

11:06