Rechter wijst Twentse hogeschool terecht over… wc-papier en toiletborstels

Enschedese ‘opa’ (58) verdacht van ontucht met kleindoch­ter, in voorarrest zwaar mishandeld

ENSCHEDE/ALMELO - ‘Opa’ Cornelis B. (58) uit Enschede pleegde ontucht met zijn 5-jarige kleindochter. Hij moet daarvoor worden gestraft. Dat zegt officier van justitie Markink-Grolman donderdag in de rechtbank in Almelo. Ze eist een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan negen maanden voorwaardelijk. Ook moet B. behandeling ondergaan. Zijn reactie is steeds kort: “geen commentaar.”

24 november