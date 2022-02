Rechtszaak tegen corona-activist Albert Z. uit Enschede uitgesteld

ons dna Uit de muur: die in Enschede is net zo geel als die in de Randstad

Eens in de zoveel tijd roept iemand om de terugkeer van de gulden en daarmee om de wederkeer van een Nederland dat er nooit is geweest en hooguit bestaat in herinneringen die zijn gekleurd. Vroeger was alles beter, maar dat riepen we ook al toen het vroeger was.

12 februari