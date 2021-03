Recordaantal anonieme tips leiden in Oost-Nederland tot 680 aanhoudingen

ENSCHEDE - Een harddrugsdealer uit Enschede, een handelaar in illegaal vuurwerk uit Borculo, een cocaïnedealer uit Groenlo en een hennepkweker uit Hengelo; ze werden afgelopen jaar stuk voor stuk gepakt dankzij anonieme tips. ‘Onopvallend opereren’ ging in het rustige coronastraatbeeld bijna niet, ook niet in deze regio.

Meld Misdaad Anoniem kreeg in 2020 ook in Oost-Nederland een recordaantal tips binnen; 4276 in totaal. Dat is 45 procent meer dan het jaar ervoor. Ruim 60 procent van die meldingen was - zoals ook in voorgaande jaren - drugsgerelateerd. De sterkste stijging is te zien in het aantal meldingen van geweldsdelicten. Daarvan kwamen er in deze regio bijna twee keer zoveel binnen als vorig jaar. Landelijk is eenzelfde beeld te zien. Volgens woordvoerder Marc Janssen was het aantal anonieme tips over geweldsdelicten nooit eerder zo hoog.

Tweeduizend meldingen per maand

Landelijk stuurde Meld Misdaad Anoniem maandelijks tweeduizend meldingen door naar politie en andere opsporingsinstanties, zo’n zeshonderd meer dan in 2019. Volgens Meld Misdaad Anoniem is ‘de veranderde leefomgeving van mensen’ een belangrijke factor in de toename van het aantal tips. Mensen waren veel vaker in de directe omgeving van hun woning te vinden en het was minder druk op straat: mogelijke signalen van criminaliteit vielen daardoor sneller op.

In de regio Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel) leidden anonieme tips in totaal tot 680 aanhoudingen. Die resultaten zijn gebaseerd op terugkoppeling van de politie. Er werden 99 vuurwapens, 115 slag- en steekwapens en bijna 70.000 hennepplanten in beslag genomen. Over niet alle zaken kan Meld Misdaad Anoniem communiceren, wel verwijzen ze naar voorbeelden die al in de publiciteit zijn verschenen.

Levensgevaarlijk

Zo werd in augustus in Neede een hennepplantage met 2200 planten opgerold, naar aanleiding van een tip, en vond de politie een maand later in Groenlo een plantage met 450 planten. In Borculo maakte een tipgever indirect een einde aan een levensgevaarlijke situatie; in november werd er in een woning 250 kilo illegaal vuurwerk, waaronder cobra’s en shells, gevonden. En ook in Enschede (harddrugsdealer) en Hengelo (hennepkwekerij) kon de politie optreden, dankzij anonieme meldingen.

Woordvoerder Janssen liet vorig jaar in deze krant al weten dat er door corona meer getipt wordt, ‘over de volledige linie van criminaliteit’. Landelijk valt op dat tipgevers meer informatie deelden over mishandeling, waaronder huiselijk geweld (879 tips), moord- en doodslag (397 tips), openlijke geweldpleging (376 tips) en vernieling (174 tips). Verder laten de jaarcijfers een sterke stijging zien op het gebied van cybercrime. Het aantal meldingen over phishing en oplichting steeg van 141 naar 900.