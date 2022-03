Recordpoging bierkrattenbrug anti-climax: nog geen ontknoping, uitkomst onzeker

Verkiezingen gemeenteraad Afvaldump grote ergernis in Enschede: gevolg beleid gemeente of aso gedrag?

ENSCHEDE - Afvaldump is een van de grootste ergernissen in de stad. Inwoners verwachten van de nieuwe gemeenteraad aanpassing van het inzamelbeleid maar tegelijk wordt vastgesteld: „Het is vooral aso gedrag.”

8 maart