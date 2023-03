Reizigers zijn helemaal klaar met stakingen: ‘Er rijdt op dit moment in heel Hengelo maar één bus!’

Fenny (30) uit Losser zit 24/7 in 'overleef­stand' en wil naar de VS, maar behande­ling wordt niet vergoed: ‘Dit gun je niemand’

Ze omschrijft het als de ‘overleefstand’. Jarenlang zocht Fenny Beernink (30) uit Losser naar antwoorden. Ze kreeg klap na klap: tot vier keer toe raakte ze betrokken bij een ongeval. Allemaal met flinke gevolgen: misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid en vermoeidheid. Een diagnose ontbrak lange tijd, maar nu is er hoop. Een behandeling is de VS, maar die kost veel geld.