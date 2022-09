Rekenkamer: regels oppompen grondwater strenger vanwege droogte

Jan Sprakel uit Enschede is bijna 80, maar verzamelt nog steeds poppen: ‘Er moet iets te lachen blijven in het leven’

Zijn poppen waren jarenlang een bezienswaardigheid aan de singel in Enschede. Maar Jan Sprakel woont alweer twintig jaar in Gildehaus. Zijn abrahams, sara’s en andere oude spullen gingen met hem mee. Nu is hij bijna 80, maar verzamelt nog steeds. „Na mijn dood kunnen de kinderen zeggen: Gelukkig hebben we die poppen nog.”

23 september