Rembrandt trekt mensen naar museum: ‘Waar hangt-ie?’

Midden op de dag staat er een rij voor de balie van het Rijksmuseum Twenthe aan de Lasondersingel. De twee medewerkers achter de balie leggen uit wat mensen waar kunnen zien. „Zo druk als deze maand heb ik het nog niet meegemaakt”, zegt een van hen. Volgens haar is het toe te schrijven aan de Rembrandt die voor even in huis is. „Mensen komen binnen en vragen meteen: waar hangt ie?”

175 miljoen

Het Rijksmuseum Twenthe is nog tot en met zaterdag gastheer van de Vaandeldrager, daarna verhuist het meesterwerk naar Arnhem. Hij maakt een tour door de twaalf provincies. De tour begon in april in Leeuwarden en eindigt in mei in Groningen. Daarna krijgt hij een permanente plek aan de muren van het Rijksmuseum in Amsterdam.