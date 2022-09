Restaurant Kosie in Enschede sluit de deuren: ‘Het gaat niet om de plek, maar om wat je ervan maakt’

Vijf jaar lang was het restaurant aan de Van Lochemstraat een begrip in Enschede. Maar Kosie sluit haar deuren om aan een nieuw avontuur te beginnen. Eigenaresse Monique Eberhard kijkt vol enthousiasme naar de toekomst: „We hebben de afgelopen periode gemerkt dat het bij Kosie niet gaat om de locatie waar je zit, maar om de mensen.” Daarom start Eberhard in oktober met haar nieuwe concept: KosieKonsept. Eberhard gaat koken op verschillende plekken. Telkens een nieuw tijdelijk restaurant. „Je stopt nooit écht. We stoppen nu gewoon met een pand.”

Quote Zonder vaste stand­plaats hebben we gewoon veel meer mogelijkhe­den. Eigenaresse Moniek Eberhard

Nieuwe invulling

Eberhard is al druk bezig met de plannen voor het volgende hoofdstuk. „Hetzelfde gevoel en dezelfde beleving, maar telkens op een andere locatie. Dat is KosieKonsept.” Waar dat precies gaat zijn? Dat weet de eigenaresse nog niet. „Op een boot, in een kerk… Het maakt eigenlijk niet uit. Als er een stopcontact zit, kunnen we draaien”, zegt de eigenaresse gekscherend. „Zonder vaste standplaats hebben we gewoon veel meer mogelijkheden.” Of Kosie dan ook uit Enschede vertrekt? „Zeker niet”, vertelt Eberhard. „Onze roots liggen in Enschede. Maar mensen in heel Nederland kunnen ons inhuren voor iets als een private dining bijvoorbeeld.”

Gasten hoeven zich volgens Eberhard geen zorgen te maken over het verloren gaan van kwaliteit. „Onze insteek is en blijft dat mensen mooi kunnen dineren en genieten van kwalitatief hoog eten. Iets als een foodtruck is leuk, maar niet geschikt voor ons concept.”

Klosie wijnbar

Het laatste weekend van september, de 23ste en 24ste, neemt Kosie afscheid van haar locatie én gasten. Eberhard: „Dan ziet onze kaart er ook even iets anders uit. Niet het bekende Chef’s Menu, maar gewoon lekker borrelen bij De Klosie Wijnbar in combinatie met allerlei lekkere kleine gerechten.” Daarna neemt de eigenaresse een kleine pauze. „Dat is ook een beetje om te onthechten. En ik heb mijn man beloofd eventjes helemaal niks te doen. In oktober pakken we de draad weer op met de uitwerking van KosieKonsept.”

Van Lochemstraat

In het pand aan de Van Lochemstraat 226 komt een nieuw restaurant. „Zij willen met eenzelfde soort concept doorvoeren. Het interieur en de naam zullen dan anders zijn, maar ook daar kan je genieten van kwalitatief goede gerechten.”