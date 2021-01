Ria zorgt al jaren voor haar broer Hans: Applaus voor de zorg, maar de mantelzorg dan?

DEN wint met slim deurslot innovatie­prijs op online beurs in Las Vegas

19 januari ENSCHEDE - De CES in Las Vegas is met 170.000 bezoekers de grootste elektronicabeurs ter wereld. Maar dit jaar bevond de stand van DEN Smart Home - dochterbedrijf van slotenfabrikant Ankerslot uit Enschede - zich in het eigen kantoor van directeur Van der Wal en collega’s. De online versie van de CES leverde het bedrijf wel twee innovatie-awards op.