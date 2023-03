Richelle, maar ook Caroline, Thierry en Mark, let op: noa diss’n weer ne friss’n

Erop of eronder, ja of nee: Enschede moet een keuze maken bij asielop­vang, maandag spoeddebat

Een nieuw asielzoekerscentrum bouwen? Of honderden woningen voor statushouders uit de grond stampen? Of stug vasthouden aan een ‘NEE’ tegen alles? Maandag is er een spoeddebat over de kwestie. De politieke partijen moeten een knoop doorhakken.