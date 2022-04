Rijksmuseum Twenthe komt met avondopenstelling voor jongeren: ‘Wil jij alles over NFT’s weten?’

Muziek, een pop-up bar van lokale bierbrouwer Stanislaus, een workshop over NFT, rondleidingen door jongeren: Rijksmuseum Twenthe gaat een serieuze poging doen jong publiek aan zich te binden. Een jaar lang opent het museum elke laatste donderdag van de maand de poorten, van 17.00 uur tot 22.00 uur.

Gehoopt wordt dat er iets ontstaat waar jongeren, young professionals en kunst elkaar gaan vinden. „Het is een groep die achterblijft bij het gewone museumbezoek. Op deze manier hopen we een jong publiek toch aan ons te binden”, zegt Julia Wolters, een van de bedenkers het evenement dat luistert naar de naam RMT NEXT.

Eerste editie donderdag

De eerste editie is komende donderdag, een dag na Koningsdag. Er zijn optredens van Artez, wordt een daghap geserveerd en internetkunstenaar Jan Robert Leegte vertelt over het succes van de 256 NFT's die hij verkocht. „Wil jij alles van NFT's weten? Dan kun je het hem vragen. We hopen dat er ook een gesprek ontstaat”, aldus Wolters. NFT’s zijn non-fungible tokens, digitale items die binnen de cryptowereld verhandeld worden.

Ook wordt het aankoopbeleid van de kunstcollectie in Rijksmuseum Twenthe de laatste tien jaar onder de loep genomen en is er ruimte voor kritische vragen. De avondopenstelling volgt op eerdere initiatieven om jong publiek ook kunst te verbinden.

Zo werd er in 2019 voor het eerst een Museumnacht in Enschede georganiseerd, een avond waar tal van instellingen met speciale programma's open gingen voor jong publiek. „Wat we nu in het Rijksmuseum gaan doen is een soort Museumnacht in het klein, en dan elke maand”, besluit Wolters.

Voor de avondopenstelling gelden de reguliere entreeprijzen. Studenten kunnen gratis naar binnen. Entree met een museumjaarkaart is ook mogelijk.

Volledig scherm Het museum hoopt meer jongeren aan zich te binden © Lars Smook