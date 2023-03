Rijksmuseum Twenthe wil sprong maken naar overkant van de straat

De plannen zijn nu om het museum als het ware binnenste buiten te keren, zodat het museum een minder gesloten bolwerk lijkt, de kunstcollectie zichtbaarder wordt en het gebouw toegankelijker is. Hoe dat er precies uit moet gaan zien is nog niet bekend.

Internationale aandacht

De laatste verbouwing was 35 jaar geleden, het museum was een paar jaar dicht. In die tijd werd de tuin overkapt en erbij aangetrokken. Destijds was er nog weinig aandacht voor duurzaamheid. Dat kan er meteen in meegenomen worden. Het museum moet na de modernisatie meer internationale aandacht krijgen en meer bezoekers trekken. Het moet naar eigen zeggen de museale icoon van Enschede worden. Wanneer dit moet gebeuren is nog niet bekend.