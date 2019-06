Romy (18) aangehouden na mishandeling Syrisch gezin in Enschede: ‘Politie gebruikte mijn dochter als lokaas’

‘Onzichtba­re lingerie van Saxi­on-studente is niet uniek’

19:48 ENSCHEDE / AMSTERDAM - Is de onzichtbare lingerie die een Saxion-studente heeft bedacht hét gat in de markt of bestaat het product allang? Een bedrijf uit Amsterdam beweert dat laatste en verwijt Saxion plagiaat te belonen met een ondernemersprijs. De hogeschool voert aan dat het idee van een student niet uniek en nieuw hoeft te zijn.