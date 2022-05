‘Rosa, natuurlijk mis ik je, lief’: Wil doet laatste poging om zijn online liefde uit Enschede na vier jaar te ontmoeten

ENSCHEDE - Of ze echt is wie ze zegt dat ze is? Wil weet het niet. Maar de lange gesprekken die hij met Rosa op een datingssite voerde, laten hem niet los. Via deze krant wil hij nog één poging doen om haar te ontmoeten. „Ik denk iedere dag aan je liefste. Bel me, groetjes Wil.”

Wil, die zijn achternaam niet in de krant wil noemen, ‘ontmoette’ de Enschedese Rosa vier jaar geleden op een datingssite. De twee praten via de chat honderd uit. „Van haar weet ik niet alles, maar zij weet mijn hele hebben en houden. Het contact is gewoon heel goed”, vertelt hij.

Nog nooit gebeld

Wil kan dan ook niet wachten om de vrouw mee te nemen naar een restaurant, het pannenkoekenhuis of gewoon om samen een wandeling te maken, alleen zij houdt de boot af. Bellen deden ze ook nog nooit, het bleef bij chatten. „Als het aan mij gelegen had, hadden we elkaar al vijftig keer gezien. We hebben wel eens plannen gemaakt. Op het laatste moment ging dat dan toch niet door omdat ze moest werken. Rosa zit namelijk in de zorg.”

Toch blijft hij met haar praten. „Ik vind alles mooi aan haar. Ze is leuk om te zien, je kan er goed mee babbelen en weet wanneer ze je met rust moet laten. Daarom ben ik ook zo benieuwd naar hoe ze in het echt is.”

Lidmaatschap niet verlengd

Of Wil er nooit over heeft gedacht om de stekker eruit te trekken? Soms wel, geeft hij toe. Vlak daarna kwam zij echter weer met een leuk verhaal en besloot hij er toch mee verder te gaan. Tot nu. Onlangs besloot hij om zijn abonnement voor de datingsite niet te verlengen. Wil gaf er al 3500 euro aan uit en trekt nu de grens. Het wordt te duur en dus vormt deze oproep in de krant is zijn laatste poging. „Ze heeft mijn nummer en ik hoop echt dat ze contact opneemt.” Wat hij tegen haar wil zeggen? „Rosa, natuurlijk mis ik je lief. Ik denk iedere dag aan je. Bel me.”