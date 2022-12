Route van Ömer uit Hengelo was met steun sneller en fijner geweest; nu gaat hij die steun zelf bieden

Met video / Update Marokkaan­se voetbal­fans vieren feest in Enschede

Ze kunnen hun geluk niet op: fans van de nationale voetbalploeg van Marokko. De ‘Leeuwen van de Atlas’ verrassen dinsdag door Spanje na strafschoppen uit te schakelen op het WK in Qatar. Ook in Enschede wordt feestgevierd bij winkelcentrum Zuid in de Wesselerbrink en bij fastfoodketen McDonald’s aan de Zuiderval.

6 december