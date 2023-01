Run op opvoeren snorscooters in Enschede: ‘Helm op bij 25 kilometer per uur? Je schaamt je rot’

met podcast Heracles-trai­ner Lammers heeft, met oog op topper tegen PEC, geen trek in verlenging tegen GA Eagles

ALMELO - Dat Heracles in de aanloop naar de topper tegen directe concurrent PEC Zwolle ook nog in het bekertoernooi aan de bak moet, ziet trainer John Lammers niet als iets vervelends. „Het duel tegen Go Ahead Eagles biedt mogelijkheden voor andere spelers. Ik hoop alleen dat er geen verlenging komt.”

