S. (27) uit Enschede licht eenzame mannen via datingsites op en moet ruim 20 mille terugbetalen

Uitvaart­cen­trum op historisch erf Haaksber­gen stap dichterbij: ‘De buren helpen’

HAAKSBERGEN - De omgevingsvergunning is verleend, de verhuizing van Uitvaartcentrum Startman van de Werfheegde naar het historische Erve Harink aan de Eibergsestraat is een stap dichterbij. „We zijn heel dankbaar dat dit op ons pad is gekomen.”

3 december