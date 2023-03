’s Avonds is Timothy uit Enschede de legendarische Freddie Mercury. Wat maakt tributebands toch zo populair?

Werkstraf voor (23) C. uit Enschede na uitgaansge­weld: ‘Hij schold me uit’

Ramirez C. (23) uit Enschede weet nog vaag hoe het uit de hand liep in een horecagelegenheid in de binnenstad op 25 juli 2021. „Alweer een tijdje geleden, het leven gaat ook door snapt u”, zegt hij. C. heeft de pech dat al zijn handelingen vast werden gelegd door meerdere beveiligingscamera’s. Het levert hem dinsdag voor de rechtbank in Almelo een werkstraf van 120 uur waarvan 40 uur voorwaardelijk op.