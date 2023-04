‘Saaie’ assurantiesector heeft snel behoefte aan meer mensen met verstand van verzekeren

Eigen onderzoek D66: ‘Geen giftige cultuur D66 Enschede, eerherstel voor teruggetre­den voorzitter Walters’

Binnen D66 Enschede is de sfeer ‘niet giftig’. Wel ervaren sommigen een ‘roddelcultuur’ die niet bijdraagt aan de veiligheid. Toch zijn de klachten over de verziekte of onveilige cultuur ongegrond of ze worden niet herkend. Dat stelt een onderzoeksduo uit de eigen gelederen, dat in actie kwam nadat een aantal leden in 2022 in De Twentsche Courant Tubantia stelde dat er een giftige sfeer heerste in de Enschedese gelederen van de partij.