Salvatore M. zit vast in de Karelskamp, maar zijn huis in Glanerbrug is hij kwijt

Deze keer lukte het Deniz wel om afscheid te nemen van zijn probleemhuurder aan de Kerkstraat in Glanerbrug . In maart oordeelde de kantonrechter nog dat M. kon blijven, ondanks doodsbedreigingen naar Deniz. Nu was er wel voldoende reden om M. uit het Dorpshuis te zetten. Hij krijgt van de rechter twee weken de tijd om vanuit de gevangenis De Karelskamp te regelen dat zijn appartement wordt leeggehaald.

Voorlopige hechtenis

M. zit sinds 2 juli vast vanwege de steekpartij in zijn woning. Hij zou daar een logee 18 keer hebben gestoken met twee keukenmessen. Op 13 juli oordeelde de raadkamer van de rechtbank in Almelo dat M. 90 dagen langer in voorarrest blijft. Het vermoeden is dat M. in psychose verkeerde. Het Dorpshuis aan de Kerkstraat in Glanerbrug is voor de buurt geregeld een bron van overlast.