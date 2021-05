Sanderink kan geen accountant vinden die wil tekenen voor zijn jaarcijfers

Oranjewoud NV is het moederbedrijf van bouwbedrijf Strukton en ingenieursgroep Antea. Sanderink maakte begin dit jaar bekend dat hij de naamloze vennootschap van de Euronext-beurs wil halen. Maar tot het zover is, heeft hij zich aan de beursregels te houden. En een van die regels is dat er voor 1 mei een gecontroleerd jaarverslag van het voorgaande boekjaar moet liggen. Het is nu al de vijfde keer in zeven jaar tijd dat Oranjewoud te laat is met de jaarcijfers.