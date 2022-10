Sanderink stapt niet op: OM wil nu definitief onderzoek naar Centric

Het Openbaar Ministerie maakte maandagmiddag bekend dat het de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam gaat vragen om een onderzoek in te stellen bij Centric. De Ondernemingskamer is een speciale afdeling van het gerechtshof, die zich alleen met conflicten in ondernemingen bezig houdt. De OK heeft verregaande bevoegdheden: naast een onderzoek naar de gang van zaken binnen het bedrijf kan de OK ook direct maatregelen afdwingen. Zo kan de OK bestuurders aan de kant zetten, zelf een nieuwe bestuurder benoemen, en in het uiterste geval ook aandeelhouder Gerard Sanderink zijn stemrecht ontnemen.