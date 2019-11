Sanderink verliest opnieuw: directeur moet zijn baan terugkrijgen

GOUDA/ENSCHEDE – Gerard Sanderink moet het door hem op non-actief gestelde directielid Pieter van der Stoel van ict-bedrijf Centric zijn baan teruggeven met alle taken en bevoegdheden die daar bij horen. Dit alles op straffe van het verbeuren van een dwangsom van 1000 euro per dag met een maximum van 100.000 euro.

Dat heeft kantonrechter Frinking van de de rechtbank Gouda beslist in het kort geding dat door Van der Stoel tegen Centric was aangespannen. De directeur detachering bij Centric, verantwoordelijk voor de detachering van 800 ict’ers, werd in juli door Sanderink naar huis gestuurd. Dit in het kader van de grote opruiming die de zakentycoon uit Almelo is begonnen in de top van zijn automatiseringsbedrijf. Daar heerst onrust en wantrouwen, omdat Sanderink zijn vriendin Rian van Rijbroek een (adviserende) taak wil geven bij de oprichting van een divisie cybersecurity.

Niet deskundig

Maar Van Rijbroek wordt door de top van Centric niet serieus genomen. De directieleden vinden de zelfbenoemde cybersecurity-expert niet deskundig. In de directie van Centric zijn als gevolg van het vertrouwensconflict voor Van der Stoel al vijf andere directieleden vertrokken, of op non-actief gesteld: topman Karim Henkens, financieel directeur Carolien van der Werf, commercieel directeur Hans Schrijvers, algemeen directielid Guust Sturm en twee directieleden die in de laag onder de hoofddirectie actief waren.

Geen wederhoor

Kantonrechter mr. Vrinking constateerde tijdens de zitting al dat Sanderink ‘nogal ruw’ was geweest tegen Van der Stoel en die mening komt ook in het vonnis terug. De reden waarom Van der Stoel op non-actief werd gesteld, is volgens de rechter onvoldoende onderbouwd. Er werd Van der Stoel onder meer verweten dat hij slechts de helft van de tijd op zijn werkplek aanwezig zou zijn. De rechter wijst er in zijn vonnis op dat de directeur detachering van Centric nooit eerder op zijn functioneren is aangesproken. De rechter ontving vlak voor de zitting een verklaring van twee ondergeschikten van Van der Stoel. Daarin stonden tal van verwijten aan het adres van hun chef, maar mr. Frinking vindt dat deze kritiek niet eerder met Van der Stoel is gedeeld en dat de topmanager bovendien geen wederhoor is geboden.

Geen mediaton nodig

Daarom moet Van der Stoel zijn functie onmiddellijk terugkrijgen met alle taken en bevoegdheden, die daar bij hoorden. Daarvoor is geen mediation nodig, zoals advocaat Jan Boogaard van Centric twee weken geleden op de zitting voorstelde. En van der Stoel moet ook weer op zijn vertrouwde werkplek in IJsselstein aan de slag en niet op het hoofdkantoor van Centric in Gouda, waar hij volgens zijn advocaat ‘in een kantoortje zou worden weggestopt’ en worden belast met taken die normaliter door ondergeschikten worden uitgevoerd.

Alle zaken verloren