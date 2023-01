Saskia runt kledingwinkel in Almelo: 'Een eigen zaak was altijd mijn wens'

indebuurt.nlKocht jij wel eens een hippe broek, trui of shirt bij kledingwinkel Tess in Almelo? Die winkel heet sinds kort Sass. Winkelmedewerker Saskia ten Kate heeft de zaak deze maand overgenomen: “Het was een droom om weer voor mezelf te beginnen.”

Bij kledingwinkel Tess aan de Grotestraat 83 kon je kleding shoppen voor een mooi prijsje. De modeketen besloot om te focussen op de grotere filialen. Daarom moest het filiaal in Almelo dicht. Saskia besloot als zelfstandige verder te gaan: “De kleding bij Sass blijft grotendeels hetzelfde en de prijzen ook.”

Ondernemend type

Twee jaar lang zat kledingwinkel Tess in Almelo in het oude pand van Miss Etam. Saskia heeft er vanaf het begin gewerkt. Het ging bij haar steeds meer kriebelen om weer voor zichzelf te beginnen. “Ik heb een tijdje een eigen kinderkledingzaak gehad in Enschede en ben daarna verder gegaan als winkelmedewerker. Een eigen zaak hebben is altijd mijn wens gebleven. Ik ben een ondernemend type, dat verandert niet zo 1-2-3.”

Saskia greep de kans om de winkel over te nemen met beide handen aan. “Ik had nooit gedacht dat ik dit nog zou doen, het was altijd een droom voor mij. Na twee jaar kende ik de winkel goed en het voelde vertrouwd om dit te doen. Ik zie mogelijkheden om de winkel te verbeteren. Veel verandert er niet direct hoor, er komt alleen maar meer bij. Zo blijven de populaire stretchbroeken in het assortiment.”

Goede uitstraling

Saskia hoopt in haar eigen winkel nog meer vrouwen van alle leeftijden te ontvangen. “Ik wil mijn zaak een mooie uitstraling geven. Dat vrouwen die een dagje aan het shoppen zijn zoiets hebben van: ‘oh leuk daar ga ik eens naar binnen’ en niet dat ze voorbijlopen.”

De eerste aanpassingen zijn al gedaan. “Ik heb de etalage iets veranderd en heb gekozen voor een rustige indeling.” De aanpassingen lijken nu al te werken. “Ik krijg mensen in de winkel die zeggen dat ze hier al anderhalf jaar voorbij zijn gelopen. Nu stappen ze eindelijk eens naar binnen. Dat is leuk om te horen.”

Fashion en lifestyle

Saskia wil haar assortiment uitbreiden. “Het blijft voornamelijk kleding, maar met wat extraatjes. Ik zit te denken aan woonaccessoires of sieraden. Maar dat komt nog.” Saskia heeft rekening gehouden met haar naam. “Sass Fashion & Lifestyle, lifestyle staat voor die leuke extraatjes. Zodat ik nog kan uitbreiden.”

