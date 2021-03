Saxion-docent wekt bij Wilders-fans en eigen directie woede met tweets

Goed nieuws voor Ensche­deërs: gratis ledlampen liggen eindelijk klaar

12 maart ENSCHEDE - 60.000 huishoudens ontvingen begin januari 33 spaarpunten die in te wisselen zijn voor gratis energiebesparende producten. Er werden direct 9000 bestellingen geplaatst. Het was even spannend of alles wel kon worden geleverd. Maar het is gelukt, zegt Jeroen Hatenboer van de organiserende Stichting Pioneering.