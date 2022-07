Scheldpartijen, bedreigingen, boosheid en verdriet in Twentse apotheken door medicijntekort

Scheldpartijen, bedreigingen, boosheid en verdriet komen elke dag wel een keer voor in de zeventig Twentse apotheken, zo schrijft de Twentse Apothekers Organisatie. Apotheker Frank van Tiggele uit Losser snapt de frustratie onder patiënten: „Als je niet je vertrouwde medicijn kan krijgen kan dat diep ingrijpen op je dagelijks leven. Maar mensen moeten goed begrijpen dat wij het ook niet kunnen helpen. We doen ons uiterste best om iedereen zo goed mogelijk te helpen, maar iets dat er niet is, kunnen we echt niet leveren."