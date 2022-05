Schietincident in centrum van Enschede, politie doet onderzoek

MET VIDEO Dit is dé high-tech­stad van Twente; had je niet gedacht hè?

ALMELO – Vraag op straat wat de belangrijkste high-techstad van Twente is en het antwoord zal in de regel Enschede zijn. Misschien wordt Hengelo genoemd, als voormalige ‘metaalstad’. Toch klopt het allebei niet. Het goede antwoord was zaterdag te vinden in… Almelo.

22 mei