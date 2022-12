Schimmel, ziekte, kou en bezuinigingen: voor Diane en Wim uit Enschede was 2022 ‘gewoon een kutjaar’

Na uren in de kou is iedereen veilig uit het vastgelo­pen Smakenrad: ’Je denkt wel, moet ik hier overnach­ten?’

ENSCHEDE - Het grote Smakenrad bij het Volkspark in Enschede is vrijdagavond omstreeks 23.00 uur in één klap stil komen te staan door een nog onbekend technisch probleem. Er zaten toen circa 30 mensen in de gondels vast. Ze leden kou. Rond één uur in de nacht zijn echter alle inzittenden er weer veilig uit, nadat het rad weer in beweging was gebracht.

24 december