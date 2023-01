Schimmelpenninck over 'kloof' tussen stad en platteland: ‘Rechtse clowns houden de fictie in stand’

Bertine begint massagesa­lon in de slaapkamer van haar overleden zoon: ‘Niels zou trots op mij zijn’

Op een bijzondere plek startte Bertine Welberg (55) haar eigen praktijk als sport- en wellnessmasseur. Namelijk in de omgetoverde slaapkamer van haar in 2017 op 19-jarige leeftijd overleden zoon, Niels Dijkhuis. Hij had kanker.

16 januari