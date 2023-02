Schoenwinkel Ziengs sluit de deuren in Almelo: nog geen nieuwe bestemming voor monumentaal pand

Wanneer een van de bekendste schoenenzaken van Almelo de deuren sluit is nog niet precies bekend. Volgens een woordvoerster van Ziengs in de hoofdvestiging in Assen, nog zeker tot halverwege volgende maand open. Met een briefje bij de ingang van het pand worden klanten van de aanstaande sluiting op de hoogte gebracht. Er komt in ieder geval een uitverkoop.

Waarom de Almelose vestiging van Ziengs moet sluiten is nog niet helemaal duidelijk. Op het hoofdkantoor wil men wel kwijt, dat de huur aan Ziengs is opgezegd. Ze moeten er uit.

Eigendom

Het pand is eigendom van de vastgoedgroep KBB in Delft. Daar laat een woordvoerder weten dat er voor zover bekend nog geen nieuwe huurder voor het karakteristieke pand is. Ook over de achtergrond van de kwestie worden geen mededelingen gedaan.

Ziengs is een de toonaangevende winkels op de Koornmarkt. De vestiging in Almelo is onderdeel van een heel conglomeraat van winkels. Ziengs is niet alleen actief in Almelo maar heeft ook vestigingen in Nijverdal, Rijssen, Hengelo en Enschede. Buiten Twente zijn nog talloze andere winkels, bij elkaar zijn het er ongeveer tachtig. De eerste vestiging werd opgericht op 1 oktober 1946 door Berend Ziengs.