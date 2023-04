‘Schoner rijden oké, maar maak het wel betaalbaar’

Met video Gregori­aans meezingen met Herman Finkers: ‘Beleving, nostalgie en nooit een show’

Zelden zit de Jacobuskerk in Enschede zo vol als zondagmiddag tijdens de Missa in Mysterium van Herman Finkers. Bijna 900 bezoekers zongen mee met de gregoriaanse liederen. Hoe verklaren zij de populariteit van de bijzondere eucharistieviering in het Latijns? „Jullie spreken zo’n ontroerend dialect.”