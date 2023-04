‘Schrieve ees ’n moal det stukske in ’t plat’

Dee leu van de Kreenk vuur de Twentse Sproak hebt mie lest ’t idee an de haand doan um ees ’n moal dit stukske in ’t plat te schrieven. Ik had d’r ’n pröatken hoaldn en noa dee tied leet ene mie zeen woar ’t Twentehoes rechtervoort zit: in Riessen. Vanzölfs, want doar was den oavnd. Nöast ’t Riessens Museum hebt ze ’n keamerken.