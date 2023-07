Schrijnend verhaal van Valerie (20) en Fabiënne (21) uit Enschede zorgt voor nieuwe wet: ‘Op zo’n moment hoor je te rouwen’

Haaksber­gen lijkt af te koersen op uitstel besluit zoutwin­ning

Politiek Haaksbergen lijkt aan te sturen uitstel van de besluitvorming over de zoutwinning door Nobian. Dat besluit staat woensdag op de agenda van de gemeenteraad, maar lijkt na het advies van verkenner Bernard Wientjes te worden opgeschort. Eind september of in oktober valt vermoedelijk het definitieve oordeel.