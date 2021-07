Schrik na vondst enorm crystal meth-lab in Boekelo: ‘Als dit was ontploft, was de hele wijk meegegaan’

Dit is de nieuwe zonneauto van Solar Team Twente: ‘We zagen een kans binnen nieuwe reglemen­ten’

20 juli ENSCHEDE - Of de nieuwe zonneauto net zo pijlsnel is als zijn vorm blijkt pas in oktober, maar de nieuwe bolide van Solar Team Twente is klaar voor de start. De onlangs gepresenteerde zogeheten RED Horizon bevat volgens de makers flink wat upgrades. „De uitdaging zit hem in het compact maken van de auto, zonder in te leveren op stabiliteit en veiligheid.”