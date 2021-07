Schrik na vondst enorm drugslab Boekelo: ‘Als dit was ontploft, was de hele wijk meegegaan’

Enschedeër denkt dat buurman zijn vriendin hackt en dreigt met geladen vuurwapen

19 juli ENSCHEDE/ALMELO - “Ik heb hem niet met de dood bedreigd”, zegt Ruben S. (40) uit Enschede tegen rechter Aty Ellenbroek. “Het enige wat er is gezegd is of hij wilde ophouden met wat hij aan het doen was. En dat was het hacken van mijn vriendin.”