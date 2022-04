Scooterrijder aangehouden na achtervolging in Enschede

Twentse hoogleraar Lisette van Gemert over coronamel­der: ‘Minister Hugo de Jonge nam ons niet serieus’

ENSCHEDE - Er is totaal niet geluisterd naar de burgers en de deskundige adviseurs zijn niet serieus genomen. Dat is het oordeel van de Twentse hoogleraar Lisette van Gemert over de coronamelder. „De waarde van de app is een 8, maar de manier waarop VWS die heeft ingevoerd krijgt een 2”, zegt ze. Op het laatst was ze voor het ministerie maar een lastpak.

