Scooterrijder gewond bij aanrijding in Enschede

Verdachten moordzaak Daan Mellée uit Enschede blijven vast, advocaten zijn verbijs­terd: ‘Onvoor­stel­baar’

ENSCHEDE - ‘Onvoorstelbaar, niet uit te leggen, waanzin’. De advocaten van de verdachten in de moordzaak Daan Mellée gingen er hard in om hun cliënten op vrije voeten te krijgen. De rechtbank in Almelo wees hun verzoeken af. Verdachten Daniël V., Debbie G. en Bart de J. blijven in voorlopige hechtenis. Wel kreeg het Openbaar Ministerie (OM) een voorwaarschuwing.

30 september